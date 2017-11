Napoli-Juve, i convocati bianconeri: ko Mandzukic e Howedes

La Juve perde Mario Mandzukic alla vigilia del match contro il Napoli. L'attaccante croato, infatti, non fa parte dei convocati per la spedizione bianconera nel capoluogo campano, a causa di problematiche al polpaccio della gamba sinistra.

Assenti anche Howedes e Lichtsteiner. C'è, invece, Higuain tra i convocati. Le possibilità di vedere in campo l'argentino, anche in considerazione del forfait di Mandzukic, crescono di ora in ora.