Napoli-Fiorentina, i convocati: ancora assente Chiriches

Vlad Chiriches salta anche il match contro la Fiorentina. Il difensore ex Tottenham non è tra i convocati per l'incontro di Coppa Italia con i viola.

Sarri porta in panchina anche il giovane Milanese, classe 98, già convocato contro lo Spezia.

Questo l'elenco completo: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maksimovic, Lasicky, Hysaj, Milanese, Maggio, Strinic, Tonelli, Allan, Giaccherini, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Callejon, Gabbiadini, Insigne, Mertens, Pavoletti.