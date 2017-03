Napoli-Crotone, i convocati di Sarri: Tonelli ancora fuori causa

Maurizio Sarri avrà tutti a disposizione, ad eccezione di Lorenzo Tonelli, per la sfida interna contro il Crotone.

"Una squadra che ha carattere va in campo ad affrontare il Crotone come il Real Madrid. E domani voglio questa grande determinazione da parte dei ragazzi", ha detto il tecnico azzurro in conferenza stampa a Castel Volturno.

Questo l'elenco completo dei convocati del Napoli: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.