Napoli-Atalanta, i convocati: out Tonelli e Allan

Lorenzo Tonelli e Allan non ci saranno in Napoli-Atalanta. I due calciatori, causa problemi fisici, non rientrano, infatti, nella lista dei convocati per il match contro i nerazzurri.

Questo l'elenco completo: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Milik, Pavoletti.