Napoli, amichevoli internazionali: tutti i convocati

Saranno tre partite di altissimo profilo quelle che attendono il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. Si parte da Dublino, sabato 4, con la sfida contro il Liverpool, per poi proseguire con lo scontro di San Gallo di martedì 7 contro il Borussia Dortmund ed infine a Wolfsburg l'11 agosto. Ancelotti ha scelto i nomi dei convocati in vista di questi impegni per continuare a sperimentare e cercare il Napoli migliori. Questi i convocati:

Portieri: Karnezis, Contini e Marfella

Difensori: Albiol, Chiriches, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli, Luperto, Hysaj

Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski, Grassi

Attaccanti: Callejon, Inglese, Insigne, Milik, Ounas, Verdi, Vinicius.

Mertens raggiungerà il gruppo a San Gallo.