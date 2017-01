Milan-Napoli, i convocati: ancora out Chiriches

Vlad Chiriches non sarà in campo sabato sera a San Siro. Il difensore rumeno, al pari di Koulibaly e Ghoulam impegnati in Coppa d'Africa, non rientra tra i convocati di Sarri per Milan-Napoli.

Recuperato, invece, Tonelli, che si è allenato col gruppo.

Questo l'elenco completo degli azzurri che prenderanno parte alla trasferta milanese: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Insigne, Callejon, Giaccherini, Mertens, Pavoletti, Gabbiadini.