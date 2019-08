Juve-Napoli, i convocati: assente Milik, c'è Lozano

Carlo Ancelotti dovrà rinunciare ancora una volta per infortunio ad Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, infatti, non rientra nell'elenco dei convocati dal tecnico azzurro per la trasferta di Torino.

Prima convocazione, invece, per Hirving Lozano, che potrebbe fare il suo esordio in maglia azzurra contro la Juve a partita in corso. Assenti anche Chiriches e Tonelli, entrambi in odore di cessione nelle battute finali del mercato, soprattutto il primo ormai ad un passo dal Sassuolo.

Questo l'elenco completo dei convocati che partiranno alla volta del Piemonte: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski, Verdi, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Younes.