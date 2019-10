Convenzione San Paolo, l'assessore Borriello: "Risolte le questioni economiche"

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha parlato a "CalcioNapoli24live" degli ultimi aggiornamenti sulla convenzione dello Stadio San Paolo.

"Ci siamo, sono state risolte le questioni economiche. E' stato fatto un grande lavoro, silenzioso. Il Napoli ha dato le disponibilità che doveva, ora mancano sciocchezze amministrative e si arriverà alla firma. Qualcosa in più di 4,2 milioni, siamo sui 4,390 milioni. C'è anche un anticipo sulla convenzione attuale. La questione si risolve in maniera definitiva. Sarà un 5+5, ci darà la possibilità di ampliare gli spazi. Non si sa ancora se ci saranno interventi dalla società. Vedremo", ha spiegato l'assessore Borriello.