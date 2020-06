CALCIOMERCATO - Napoli, Contini terzo portiere nella prossima stagione?

Potrebbe essere Nikita Contini il terzo portiere del Napoli nella stagione 2020-2021. Il 24enne estremo difensore di proprietà azzurra sta facendo molto bene in Serie B con la Virtus Entella e potrebbe far parte della rosa di Gattuso nei prossimi mesi, con Karnezis che potrebbe partire per trovare più spazio.

Il Napoli avrebbe fatto già sapere al suo agente di volerlo trattenere in azzurro nella stagione che verrà.

"Nikita sta facendo benissimo. Non mi aspettavo che potesse diventare così forte. Il Napoli vuole tenerlo in rosa il prossimo anno. Ho dovuto mio malgrado bloccare il mercato", ha rilvelato il procuratore di Contini, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di Tuttomercatoweb.