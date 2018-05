Koulibaly: «Non ho visto Inter-Juve»

Emergono ancora dettagli sulla sera che ha decretato la fine del sogno Scudetto per il Napoli. A rivelare un retroscena è stato il giornalista di Sky, Francesco Modugno che ha parlato in particolare di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, in un colloquio privato, ha confessato al giornalista di non aver visto Inter-Juve mentre alcuni suoi compagni alla fine di quella partita erano distrutti.

Una flessione che la squadra ha pagato caro. Così come ha sottolineato più volte anche Maurizio Sarri che ha dichiarato anche nei giorni scorsi che lo Scudetto è stato perso in albergo a Firenze proprio mentre guardavano la partita dei rivali bianconeri. Anche Koulibaly ha confermato che il gruppo abbia subito una brutta botta dopo la rimonta della Juventus vedendo svanire l'ultima opportunità di recuperare punti dopo l'impresa allo Stadium della settimana precedente.