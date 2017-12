Feyenoord-Napoli, la conferenza stampa degli azzurri

A Rotterdam, gli azzurri senza Lorenzo Insigne - neanche convocato causa infortunio - si giocheranno tutte le residue chance di passare il girone di Champions League.

Al di là della necessità di battere il Feyenoord che aspetta il Napoli con uno stadio tutto esaurito, c'è anche la necessità che lo Shakhtar Donetsk cada in casa contro la capolista, il Manchester City di Guardiola.

Seguiranno a breve le parole in conferenza stampa di Maurizio Sarri e Dries Mertens.

Dries Mertens

"Se sento il peso di dover sopperire all'assenza di Lorenzo Insigne? Lore è un grande giocatore e ci mancherà, ma abbiamo un gran gruppo e dobbiamo dimostrarlo". "Non ho segnato nelle ultime partite, è vero, ma ho fatto un po' di assist, almeno all'inizio. Dobbiamo ritrovare il nostro gioco migliore".

"Nel 2012 ho vinto su questo campo lasciando due denti. Se vinciamo come allora li lascio volentieri", scherza il belga, che al tempo giocava con il Psv. "Sono felice di essere tornato qui, è bello avere la mia famiglia allo stadio. Sto bene e giochiamo bene, sono sempre lo stesso di prima, quando giocavo qui. Ho bei ricordi".

"De Bruyne, mio amico, domani non giochera con lo Shakhtar. Non l'ho sentito ma so che il Manchester vuole vincere e fare il record di punti. Noi vogliamo vincere, anche dopo la delusione di venerdì. Pensiamo prima noi, poi vediamo, non mi aspetto una partita facile". "Ghoulam ha rinnovato e ne sono davvero felice, è un mio amico. La società ha fatto molto bene, è un giocatore davvero forte e sono sicuro che farà ancora una grande carriera".

"Siamo stati criticati per la sconfitta? Vogliamo reagire, tornare subito di nuovo a vincere".