Ancelotti: "Con la Juve giocheremo una partita d'attacco. Mario Rui è recuperato"

"Napoli-Juve è una partita molto importante, forse la più importante del campionato visto che giochiamo con la prima in classifica. Siamo nel miglior momento per dimostrare ciò che valiamo. Abbiamo più certezze rispetto alla gara d'andata. Riaprire la lotta scudetto? Una vittoria ci terrebbe in corsa, un altro risultato no". Così Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Juve.

Dall'infermeria arrivano buone notizie per il tecnico azzurro: "Mario Rui ha recuperato ed è disponibile. Anche Chiriches sta molto bene? Maksimovic terzino destro? Tutto può essere. In ogni caso, chiunque scenderà in campo, giocheremo una partita d'attacco".

Sul futuro, con De Laurentiis che ha detto di augurarsi di vederlo per sempre sulla panchina del Napoli, Ancelotti ha aggiunto: "Posso considerare l'idea di chiudere la carriera qui. E' un discorso a lungo termine. Io mi trovo molto bene e la società pure. C'è sintonia, non mettiamo limiti".

Chiusura su Icardi: "E' un giocatore fortissimo, adatto a ogni grande squadra. Ma ora è un giocatore dell'Inter".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!