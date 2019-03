Ospina sorride a casa, in famiglia. La moglie: "Sta meglio, grazie a tutti"

Sta meglio David Ospina: il portiere colombiano, soccorso ieri durante Napoli-Udinese dopo un colpo al capo e un seguente calo di tensione, è stato ricoverato nella clinica Pineta Grande, assistito dalla famiglia e da membri della Società Sportiva Calcio Napoli. La moglie Jesy Sterling annuncia che Ospina è ora a casa e ringrazia tutti i tifosi e le persone che hanno mandato messaggi al portiere.

"Voglio approfittare per ringraziare Dio per la salute di David. Mio marito sta molto meglio, siamo a casa un po' più tranquilli, sperando che passi completamente lo spavento. Grazie a tutti quelli che hanno pregato per lui e per i tanti messaggi belli", scrive Jesy Sterling.