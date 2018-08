92 anni di Napoli: lo splendido striscione esposto sul ponte della Sanità

Il Napoli festeggia oggi il suo 92esimo compleanno e i suoi tifosi non hanno certo dimenticato la ricorrenza.

Da questa notte, infatti, sul ponte della Sanità è stato esposto uno splendido striscione a firma "Anima Azzurra" di Giuseppe Lanzetta.

"92 anni insieme in battaglia. Pazzi d'amore per la maglia. Questione d'identita'......con te sempre in campo tutta la città", il testo dello striscione.