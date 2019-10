Il concorso della Ssc Napoli riservato agli abbonati: in palio un allenamento

Un nuovo concorso indetto dalla Ssc Napoli è riservato a tutti gli abbonati al San Paolo. Basta andare sul sito della società azzurro, selezionare la sezione concorso e inserire i dati personali e della fidelity card. In palio 120 pass per un allenamento a porte chiuse a cui i vincitori potranno assistere in maniera esclusive, dalle gradinate del Training Center di Castel Volturno.

Il concorso è aperto da oggi, 28 ottobre, fino a venerdì 15 novembre. Tutti coloro che parteciperanno al concorso prenderanno parte all'estrazione finale che ci sarà il 29 novembre. I vincitori potranno essere accompagnati al Training Center da una persona, anche minorenne.