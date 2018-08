Ancelotti, l'intervista: "Vi spiego come giocherà il mio Napoli"

"C'è tanto lavoro dietro questa squadra e stiamo aggiungendo qualche accorgimento". Carlo Ancelotti, in un'intervista all'emittente online Dazn, spiega che il suo Napoli è ancora da venire, ma che sta migliorando giorno dopo giorno.

L'obiettivo è "giocare più verticale, più aperto". "Non so quanto tempo richieda, ma questo gruppo è molto ricettivo - racconta l'allenatore azzurro - e spero di fare bene".

Ottime le prime due partite con Lazio e Milan, entrambe vinte in rimonta. Una situazione ottimale perché il tecnico emiliano possa modellare la squadra a suo piacimento.

Insomma: più gioco verticale, contropiede quando serve, giocate ad allargare e poi a chiudere di nuovo per aprire le difese avversarie. Oltre a qualche accorgimento in difesa, che è sembrato al momento il reparto maggiormente in difficoltà con il cambio in panchina.

"Solitamente sono calmo e pacato, questo non vuol dire che non ho pressione - spiega a Dazn il mister del Napoli - c'è chi la manifesta in base al carattere che ha. Per me è la benzina per stare vivo, concentrato e attento, considerare tutti i dettagli. Questa per me è la pressione. è vero che riesco a staccare, non sono sempre sotto pressione. L'importante è non essere sotto stress".