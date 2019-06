James Rodriguez show in Coppa America: assist splendido per Zapata | VIDEO

James Rodriguez ancora protagonista in Coppa America. Il fantasista di proprietà del Real Madrid, possibile futuro acquisto del Napoli, ha regalato l'assist decisivo all'ex azzurro Duvan Zapata, per il gol che ha permesso alla Colombia di battere il Qatar per 1-0.

Splendida la scucchiaiata del "Bandido" per lo stacco imperioso del centravanti dell'Atalanta.

Así fuel gol de Duván Zapata para el 1-0 ante @QFA_EN pic.twitter.com/NTiRbXjJAH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 19 giugno 2019

