Napoli, due collaboratori dello staff di Gattuso bloccati in Emilia

E' già da qualche giorno, per la precisione da quando è scattata la 'zona rossa' in Emilia, che a Castel Volturno mancano all’appello due collaboratori dello staff di Gattuso. Perrone e Costi - come riferisce il Corriere dello Sport - non sono più riusciti, infatti, a rientrare a Napoli dopo aver trascorso il weekend a casa, in occasione della pausa concessa dal tecnico azzurro nel weekend.

Intanto presso il centro sportivo del club partenopeo, in tempi di Coronavirus, gli uffci sono chiusi e tutti i dipendenti a casa in smart working. Per i calciatori - racconta il Corsport - borracce personalizzate, misurazioni costanti della temperatura corporea, turni per le docce. Annullati i pranzi di squadra e ammessa esclusivamente la colazione, secondo regole precise: i calciatori che decidono di consumarla in sede, possono accedere in sala a gruppi di due o tre persone e devono attenersi alla distanza minima di un metro. Anche in palestra si entra a gruppi ristretti, rispettando le distanze, e in sala medica e video, per massaggi e riunioni varie, si rispettano i turni, con l’obbligo di indossare la mascherina.