Classifica Serie A, il Parma aggancia il Napoli

Il Parma aggancia il Napoli al settimo posto in classifica. Grazie alla vittoria per 1-0 sul campo della Sampdoria (rete decisiva di Kucka nel primo tempo), i ducali raggiungono gli azzurri in graduatoria a quota 21.

Decisivo il calcio di rigore parato dall'ex azzurro Sepe a Quagliarella nella ripresa.

Napoli e Parma si affronteranno proprio nel prossimo turno di campionato, sabato 14 dicembre alle ore 18,00 allo Stadio San Paolo.