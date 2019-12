Napoli squadra più sfortunata del campionato: in testa nella classifica dei legni colpiti

Il 2019 non è stato di certo un anno fortunato per il Napoli. Gli azzurri, anche in questa stagione, sono in testa alla classifica dei legni colpiti.

Secondo la graduatoria stilata da 'Numeri Calcio', infatti, la squadra partenopea guida con ben 12 legni colpiti in campionato sin qui.

Alle spalle degli azzurri il Verona (10) e la Lazio (8).

Dietro un numero ampio di compagini con 7 legni colpiti, tra cui anche le 'battistrada' Juventus e Inter.