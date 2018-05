Fiaccolata sul Lungomare per Ciro Esposito: il lungomare si tinge di rosso /VIDEO

Il Lungomare di Napoli si tinge di rosso. Un fiaccolata ha illuminato via Partenope per ricordare la ricorrenza dei quattro anni dal giorno in cui Ciro Esposito fu ferito negli scontri che precedettero la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Ciro morì alcune settimane più tardi a cause di quelle ferite d'arma da fuoco.

Spettatore casuale della commemorazione organizzata dai tifosi, l'esterno del Napoli Adam Ounas, a cena in un ristorante della zona. L'attaccante è rimasto colpito dalla manifestazione d'affetto per l'ultrà scomparso e ha filmato l'evento dalla sua postazione.