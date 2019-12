Giallo Ciciretti, scomparso dai radar azzurri. Il procuratore: “Via a gennaio”

A questo punto c'è da sospettare che in pochi lo sappiano, ma Amato Ciciretti è ancora un tesserato del Napoli. Il trequartista 25enne è stato acquistato nel gennaio del 2018, ma da allora non ha collezionato mai neanche una panchina con gli azzurri. L'agente non sembra entusiasta, ed è verosimile che il calciatore possa lasciare a breve Napoli.

Vincenzo Pisacane, il suo procuratore, cerca aria nuova. “Amato è un ragazzo bravissimo, non crea problemi, ma non è mai considerato – ha spiegato alla Gazzetta dello Sport – Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà a gennaio sicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna”.

Già questa estate sembrava fatta per un suo passaggio all'Ascoli, poi qualcosa è andato storto: “Tutto si è bloccato perché il club non è riuscito a vendere il giocatore che avrebbe dovuto fargli spazio”.