Dal Benevento a Napoli, obiettivo Ciciretti per gli azzurri

Il mercato invernale è alle porte e il Napoli per rafforzare il reparto degli esterni d'attacco sta pensando ad Amato Ciciretti, esterno del Benevento.

L'attaccante beneventano di 24 anni, scuola Roma, nonostante il ritardo in classifica della squadra campana, si è distinto per alcune prestazioni convincenti e per colpi di classe. Il 24enne ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe essere acquistato dal Napoli a parametro zero in estate o con un forte sconto già nella sessione invernale del mercato.