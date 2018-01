Il presidente del Benevento: "Il Napoli vuole Ciciretti. Con gli azzurri rapporti sereni"

"Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti". Queste le parole del presidente del Benevento Oreste Vigorito ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Il patron giallorosso non esclude del tutto la possibilità di un trasferimento in azzurro dell'esterno romano già a gennaio: "Non ho avuto ancora contatti con il presidente De Laurentiis: è possibile che il club partenopeo voglia tesserare Ciciretti a parametro zero per il mese di giugno, ma al momento non sento di escludere la possibilità di essere contattato per ricevere una proposta già per questa sessione di gennaio. Voglio anche ribadire - ha concluso Vigorito - che i rapporti tra il Benevento ed il Napoli sono distesi e sereni, anche considerando le parole pronunciate proprio ieri sera da Aurelio".