Il Napoli ufficializza anche la cessione di Chiriches: il rumeno va al Sassuolo

Dopo l'acquisto di Llorente, il Napoli ufficializza anche la cessione di Vlad Chiriches (30) al Sassuolo. Il difensore rumeno passa alla squadra neroverde in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 11 milioni. L'ufficialità è stata data dai due club interessati, in contemporanea. Chiriches lascia Napoli dopo quattro stagioni, in cui ha giocato oggettivamente poco. In totale 48 presenze (coppe nazionali e internazionali comprese), con 3 reti all'attivo (l'ultima nella stagione 2016/2017).