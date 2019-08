Cessione a sopresa vicina per gli azzurri, Pedullà: "Chiriches verso il Sassuolo"

Febbrili le ultime ore per il mercato in uscita. Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, per gli azzurri si sta profilando una cessione a sorpresa. Vlad Chiriches, infatti, pare essere in procinto di passare al Sassuolo.

Una notizia inaspettata soprattutto perché anche Tonelli pare vicinissimo alla Fiorentina (si parla di prestito con diritto di riscatto), e quindi potrebbe rendersi necessario un ulteriore innesto al centro della difesa del Napoli – che rimarrebbe con i soli Koulibaly, Manolas, Maksimovic (utilizzato anche come esterno destro) e Luperto.

Anche Adam Ounas pare sempre più vicino al ritorno in Francia. Per l'algerino, accostato di recente al Lilla, pare essersi fatto avanti con determinazione il Nizza.