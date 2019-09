Chiriches saluta: "Grazie Napoli, mi mancherai. Qui 4 anni straordinari"

Dopo quattro stagioni in maglia azzurra, è tempo di saluti per Vlad Chiriches. Il difensore rumeno si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo.

Chiriches ha voluto salutare squadra e tifosi attraverso un bellissimo post sui social: "Grazie Napoli 💙 Grazie a tutti per il vostro sostegno, ho vissuto insieme a voi 4 anni straordinari e vi porterò sempre nell cuore 💙 Anche se vado via avrò sempre con me il mio piccolo napoletano DOC che mi ricorderà sempre quanto mi ha dato questa città. Napoli mi mancherai!!! Grazie Napoli! Forza Napoli sempre!".