Napoli, problemi anche per Chiriches. In preallarme Tonelli, se Albiol non recupera

Non è sicuramente un momento felicissimo per Maurizio Sarri. Dopo il nuovo infortunio di Ghoulam, i problemi di Mertens, Hysaj e Albiol, ecco che un altro contrattempo piove sulla testa del tecnico azzurro.

Secondo quanto riferisce Sky Sport 24, infatti, anche Chiriches si è fermato nell'ultima seduta di allenamento prima del match contro la Lazio.

Nel caso in cui Albiol non dovesse farcela in extremis, a far coppia con Koulibaly contro i capitolini ci sarebbe Lorenzo Tonelli, assente da una gara ufficiale dal gennaio 2017.