Chievo-Napoli 1-3: gli azzurri dimenticano in fretta Madrid

Il Napoli riprende subito la marcia in campionato, dopo lo stop di Madrid in Champions League. Gli azzurri archiviano la pratica Chievo con un netto 3-1, ipotecando la vittoria già nella prima frazione.

Ancora protagonista Lorenzo Insigne, che sblocca la gara con uno splendido gol dei suoi. Completa l'opera capitan Hamsik, che nel finale di primo tempo sigla il raddoppio, ancora sugli sviluppi di un'azione iniziata dal talento di Frattamaggiore e rifinita dalla caparbietà di Allan.

Proprio dal brasiliano, però, arriva la brutta notizia di giornata: al 42', infatti, è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare all'inguine. Il timore è che si possa trattare di qualcosa di abbastanza fastidioso, che rischierebbe di tenerlo fuori causa per un po' di settimane.

Al suo posto entra Zielinski, autore del terzo gol ad inizio ripresa. Nel finale qualche sofferenza di troppo per gli azzurri, con i padroni di casa che si rifanno sotto grazie al gol di Meggiorini, lesto a sfruttare un clamoroso liscio di Koulibaly. Incoraggiante la prova di Milik, entrato al posto di Pavoletti negli ultimi 20 minuti. Solo panchina, invece, per Dries Mertens, rimasto a riposo dopo la prestazione non brillantissima contro il Real.

CHIEVO-NAPOLI 1-3

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Spolli, Gamberini, Gobbi; Izco, Radovanovic (45' Meggiorini), Hetemaj; Birsa, Castro (64' De Guzman); Inglese (71' Gakpe). All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan (43' Zielinski), Jorginho, Hamsik; Callejon, Pavoletti (71' Milik), Insigne (79' Giaccherini). All. Sarri

ARBITRO: Irrati di Firenze

NOTE: ammoniti Cacciatore.