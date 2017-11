Le pagelle di Chievo-Napoli 0-0:

Sepe 6

Hysaj 5,5, Albiol 6,5, Koulibaly 6, Mario Rui 6

Zielinski 5,5, Jorginho 5, Hamsik 5

Callejon 5, Mertens 5, Insigne 5

Maggio 6, Allan 5, Ounas sv

Sarri 5

Arbitro Massa 6

MAN OF THE MATCH

ALBIOL 6,5: uno dei pochi a non perdere la bussola in una giornata molto difficile per la squadra. Fa il regista aggiunto e guida al meglio la difesa.