Chievo-Napoli 0-0: azzurri stanchi, i veronesi fanno muro

Secondo 0-0 stagionale per il Napoli, che non riesce ad andare oltre il pareggio in casa del Chievo. Gli azzurri apparsi molto stanchi, dopo le fatiche di coppa contro il Manchester City, sbattono sul muro dei padroni di casa, autori di una prestazione coriacea e di un 'catenaccio' in vecchio stile.

I partenopei non sono nella loro migliore giornata e lo si avverte fin dalle battute iniziali del match. Le occasioni sono pochissime e l'unica realmente buona di tutta la partita capita nel primo tempo sui piedi di Callejon, che però calcia a lato di poco.

Il centrocampo tutto tecnico e poca corsa scelto da Sarri soffre la sostanza dei dirimpettai clivensi. Incoraggiante i primi 45 minuti di Mario Rui, calato poi nella ripresa per evidenti limiti fisici.

Hamsik e compagni restano comunque primi in classifica, grazie al pareggio interno rimediato dall'Inter contro il Torino. Accorciano le distanze, invece, Juve e Roma, con i bianconeri ora ad una sola lunghezza dagli azzurri. Alla ripresa, dopo la sosta per le nazionali, una giornata di campionato molto interessante, con Napoli-Milan, il derby di Roma, Samp-Juve e Inter-Atalanta.