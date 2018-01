Chi è Carlos Vinicius Morais 'V95', il nuovo bomber del Napoli

È stato davvero difficile per i tifosi del Napoli raccapezzarsi ieri in tarda sera, quando tra i nomi importanti accostati al Napoli in queste ore, è venuto fuori dal nulla il nome di Carlos Vinicius Morais, un affare già concluso. Il centravanti brasiliano proviene dal Real Sport Clube de Massamà, serie B portoghese: la sua ex squadra è ultima in classifica con 14 punti a sei di distanza dalla penultima, ormai condannata alla retrocessione in terza serie lusitana. Ma la stagione di Carlos Vinicius Morais (che come sigla ha scelto V95 alla stregua del CR7 di Cristiano Ronaldo) è comunque apprezzabile: 11 gol finora, inclusa una tripletta all'esordio che, come sottolineato da un giornale portoghese - foto in gallery - ha fatto entrare il brasiliano nella storia del campionato cadetto. Alto 1,90 e dotato di discrete capacità tecniche sviluppate negli anni delle giovanili al Palmeiras, V95 è un atleta di Cristo: spesso esulta mostrando la maglia "Jesus è o caminho". A 22 anni Carlos Morais ha già una famiglia cui è legatissimo. Spesso posta foto del suo riccioluto primogenito.