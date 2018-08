Premier League, buona la prima di Sarri: nel 3-0 all'Huddersfield segna anche Jorginho

Vince il Chelsea di Maurizio Sarri al debutto in campionato. Impegnato contro l'Huddersfield per la prima giornata di Premier League, il tecnico toscano ha schierato i suoi con un 4-3-3 in stile Napoli, con Jorginho titolare a dettare i tempi a centrocampo, e l'attacco formato da Pedro, Willian e Morata.

I Blues vanno in vantaggio al 34esimo con Kante, campione del mondo con la Francia. Il mediano tira al volo e non dà scampo ad Hamer. A raddoppiare è proprio Jorginho, 6 reti in 160 presenze al Napoli ma subito in gol in Inghilterra. Il mediano italo-brasiliano trasforma con grande sicurezza il rigore assegnato per fallo su Marcos Alonso.

Nella ripresa il Chelsea gestisce la gara: a dieci dalla fine è l'ex Barcellona Pedro, su assist del subentrato Hazard, a chiudere la contesa con il gol del 3-0. Applausi per Maurizio Sarri all'esordio in Premier.