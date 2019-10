Champions League, i convocati per Salisburgo-Napoli: emergenza difesa

Emergenza in difesa per Carlo Ancelotti in vista della prossima gara di Champions League, in programma mercoledì in trasferta a Salisburgo. Il tecnico del Napoli potrà fare affidamento su soli cinque difensori di ruolo, con nessun terzino sinistro di piede in rosa. Probabile dunque che in panchina vada il solo Luperto, con Ancelotti che spera di non dover aggiungere altri nomi alla lunga lista di infortunati e squalificati. Di seguito la lista.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Malcuit, Luperto, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes, Milik.