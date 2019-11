Champions League, il Napoli si qualifica se: le combinazioni utili

Il pareggio contro il Salisburgo ha portato il Napoli a 8 punti in classifica nel girone E. La classifica attuale è la seguente:



Liverpool 9

Napoli 8

Salisburgo 4

Genk 1



A questo punto il Napoli ha tre opzioni a disposizione per passare il girone e qualificarsi agli ottavi di Champions League. Potrebbe bastare, ad esempio, vincere - ipotesi complicata ma non impossibile - ad Anfield Road contro il Liverpool.

In caso di sconfitta o pareggio a Liverpool, e di contemporanea vittoria del Salisburgo contro il Genk, il discorso sarebbe rinviato all'ultima gara casalinga del Napoli contro il Genk.

C'è poi la terza possibilità: se il Salisburgo non vince contro il Genk, e il Napoli non vince contro il Liverpool. In questo caso il Napoli potrebbe festeggiare già nella prossima partita contro il Liverpool, qualunque sia il risultato.