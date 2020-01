Champions League, decolla la prevendita di Napoli-Barcellona

A quanto pare i prezzi, definiti da più parte eccessivi, non stanno fermando la prevendita di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League in programma al San Paolo. Secondo il Corriere dello Sport in poche ore sono stati venduti oltre duemila biglietti e, considerando che la vendita è ora aperta ai soli abbonati, il dato sembra molto promettente.

Per ora la vendita è destinata agli abbonati che possono usufruire della prelazione. Da venerdì 7 febbraio, ore 10:00, i biglietti saranno acquistabili da tutti.

Il ragionamento dell'Head of Operations Formisano è contestualizzato al periodo storico che vive il Napoli: "Dal 6 gennaio al 26 gennaio abbiamo giocato in casa cinque volte. Vendere cinque gare, con Lazio, Inter e Juventus dentro, in venti giorni è abbastanza mortificante. Il club per far sì che lo stadio sia più pieno possibile fa una politica di prezzi contenuti", ha spiegato Formisano. "Un tifoso fidelizzato avrà la possibilità di vedere quarto di finale e una semifinale Coppa Italia e un ottavo di Champions League col Barcellona ad un prezzo di 5 euro, più 70 euro, più 5 euro, quindi in media di 26,66 per la Curva".