Champions League in tv: i match in chiaro saranno trasmessi dalla Rai

La Champions League in chiaro torna sulle reti Rai a partire dalla stagione 2018-2019.

L'accordo siglato con Sky Italia concede alla tv di stato i diritti in esclusiva in chiaro degli incontri della prossima edizione della Champions per la trasmissione in prima serata della miglior partita con un club italiano del turno del mercoledi'.



Nel pacchetto sono incluse anche due semifinali, la finale e la sfida per la Supercoppa europea in agosto.