Champions League, si cambia: le nuove regole in vigore dal 2018 al 2021

Cambiamenti della Champions League decisi dalla Uefa per il quadriennio 2018-21. Ci saranno due distinti orari di inizio delle gare di alle 19.00 (due partite) e alle 21.00 (sei partite). Nuova lista di accesso per dare alle 55 federazioni la possibilità di qualificarsi alla fase a gironi di entrambe le competizioni (Europa e Champions). Tutti i campioni nazionali eliminati nei turni di qualificazione di UEFA Champions League avranno una seconda possibilità nelle competizioni europee per accedere in UEFA Europa League.

Il nuovo coefficiente per club non includerà più il 20% di contributo per il coefficiente delle federazioni nazionali. Il coefficiente per club utilizzato per stabilire la fascia, sarà calcolato sulla base dei risultati degli ultimi cinque anni e non conterrà dei punti bonus per titoli vinti in passato.

Il coefficiente per club usato per la distribuzione finanziaria coprirà gli ultimi dieci anni e includerà punti bonus per titoli vinti in precedenza.