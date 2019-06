Champions League, delineati i gruppi: Napoli evita Real, Atletico e Borussia

Con la finale di Champions League vinta dal Liverpool si cominciano a delinare le urne per la prossima edizione della Champions League. Il Napoli sarà in seconda fascia, con Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk e Tottenham (Ajax e Porto dovranno superare i preliminari). Queste squadre non potranno dunque essere accoppiata. Decisa per intero anche la prima fascia, che tra le outsider vede lo Zenit di San Pietroburgo.

Prima fascia

Liverpool, Chelsea, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, PSG, Zenit.

Seconda fascia

Real Madrid, Atletico Madrid, Porto (*), Borussia, Napoli, Shakhtar, Tottenham, Ajax (*).

Terza fascia

Bayer Leverkusen, Salisburgo, Valencia, Inter, Benfica, Lione, Dinamo Kiev (*), Celtic (*)

Quarta fascia

Ancora molto da capire in questa fascia. Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia, Atalanta e Lille qualificate. Diverse squadra in lizza per gli ultimi due posti.

(con l'asterisco le squadre che devono ancora superare turni preliminari)

