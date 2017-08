Sorteggio Champions League, dove e quando seguirlo in tv

Il Napoli con la doppia vittoria sul Nizza nel playoff accede alla fase a gironi di Champions League. Con la vittoria del Siviglia gli azzurri saranno inseriti in terza fascia e dunque potrebbero scontrarsi con avversari molto temibili anche nell'edizione 2017-2018 della Champions.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO - Il sorteggio della fase a gironi si terrà giovedì 24 agosto, alle ore 18:00 a Nyon. Sarà trasmesso in tv, su Premium Sport Hd e in chiaro su Eurosport 1 e Italia 1.

La Juventus partirà in prima fascia (ma non potrà essere affrontata dal Napoli), la Roma dalla terza, come il Napoli.