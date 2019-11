Gazzetta dello sport, epurazione Napoli: pronte cinque cessioni

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come Aurelio De Laurentiis sia pronto ad una vera e propria rivoluzione, dopo le polemiche e gli scarsi risultati delle ultime settimane conseguiti dalla squadra.

In bilico in particolare Lorenzo Insigne (fischiatissimo contro il Genoa) e Kalidou Koulibaly in netto calo di forma e prestazioni. Per il capitano azzurro potrebbero bastare 40 milioni, mentre per il senegalese si attende la cifra monstre per cederlo di una big europea. In partenza anche Ghoulam Hysaj e Allan.

Non trovano conferme per il momento le voci di una possibile cessione di Mertens all'Inter già a gennaio per 25 milioni o in Cina con Callejon. Il belga starebbe trattando il rinnovo di contratto con gli azzurri.

Ancelotti per il momento è stato confermato, ma saranno decisive le prossime partite di campionato e la qualificazione in Champions (data per scontata).