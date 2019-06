Gazzetta: "Il Napoli vende Allan e Insigne". La società: "Grande bufala"

Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe intenzione di acquistare non solo James Rodriguez (affare in dirittura d'arrivo) e Kostas Manolas (trattativa ai dettagli con la Roma): nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche Hirving Lozano, promettente ala destra del PSV Eindhoven, nazionale messicano. Per assicurarsi le prestazione del giocatore servirebbero circa 40 milioni. A questo punto, spiega il quotidiano sportivo, per fare i tre colpi il Napoli cerca di vendere e incassare. E sarebbe arrivato già l'assenso, da parte di Ancelotti, a due cessioni illustri, quelle di Lorenzo Insigne e Allan Marques Loureiro.

LA RISPOSTA DEL NAPOLI

La Società Sportiva Calcio Napoli ha voluto smentire ufficialmente l'ipotesi della Gazzetta: "La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate", si legge sull'account Twitter della società.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!