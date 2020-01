Calciomercato, la prima operazione potrebbe essere in uscita: Ciciretti vicino all'Empoli

Secondo i cronisti sportivi di Sky Sport il Napoli potrebbe chiudere a breve la prima operazione del calciomercato invernale. Molti si aspettano l'ufficializzazione dell'arrivo del mediano Stanislav Lobotka dal Celta Vigo, rinforzo richiesto da Gattuso, eppure la prima operazione potrebbe essere invece in uscita.

Amato Ciciretti, fantasista mai visto all'opera con la maglia azzurra, è in cerca di collocazione da settembre, non rientrando nei piani dei tecnici azzurri. Ora l'ex Benevento potrebbe ripartire dalla serie B con la maglia dell'Empoli. Il direttore sportivo Giuntoli dovrebbe incontrare presto i dirigenti toscani per finalizzare la cessione.