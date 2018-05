Maradona: "Vi racconto la storia del Centro Paradiso di Soccavo"

In un lungo post su Facebook, Diego Armando Maradona ha ricordato il Centro Paradiso di Soccavo, la storica casa del Napoli degli scudetti, ormai abbandonata dal 2004.

"Vorrei spiegare per bene la questione del centro sportivo del Napoli, a Soccavo. L'Inter e il Milan avevano campi in erba sintetica per allenarsi con la pioggia e la neve, mentre noi usavamo sempre lo stesso campo, che era praticamente di cemento. Chiedemmo alla Puma gli scarpini più imbottiti che avevano, per non romperci i tendini di Achille. Io stesso mettevo della gommapiuma sotto i talloni. Eppure, quando chiesi a Ferlaino di costruire una palestra coperta, mi rispose di no, che costava troppo. La palestra del Milan era enorme e aveva persino una piscina riscaldata. Noi invece avevamo una vasca idromassaggio che funzionava a intermittenza. Perciò, quando vedete Ferlaino, non lasciatelo tranquillo, perché tolse il sorriso al Napoli, inf..e. Perché a quell'epoca una palestra si sarebbe potuta fare quasi gratis, in cambio di pubblicità. Ma lui non volle. Per questo mi arrabbio quando il Napoli perde, perché potrebbe fare ancora di più. Sono certo che un giorno mi siederò a parlare con l'attuale presidente, De Laurentiis", scrive l'ex capitano azzurro sui suoi profili social.