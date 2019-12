Cena di Natale del Calcio Napoli, pochi tifosi in attesa

Pochissimi tifosi ad aspettare l'arrivo dei calciatori azzurri, attesi nel ristorante vomerese Villa D'Angelo per la tradizionale cena di Natale organizzata dalla società. Sono circa venti i supporters radunatisi su via Aniello Falcone per salutare i calciatori azzurri, a cui si aggiungono poi cronisti e operatori dell'informazione.

Il primo ad arrivare, tra i tesserati, è stato l'addetto stampa Guido Baldari, accompagnato dal responsabile del settore giovanile Gianluca Grava. Poco dopo sono arrivati i primi calciatori: Lorenzo Insigne il primo, Jose Maria Callejon subito dietro. Capitan Insigne, arrivato con la moglie Jenny, ha ricevuto l'incoraggiamento di un tifoso.