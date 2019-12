Cena di Natale del Calcio Napoli: Insigne arriva nel silenzio, Kouly osannato | VIDEO

Tradizionale cena di Natale per il Calcio Napoli. Lontani i tempi dei bagni folla sarriani, ad attendere l'arrivo dei calciatori c'era una decina di tifosi. Il primo ad arrivare a Villa D'Angelo è stato il capitano Lorenzo Insigne, accolto dal silenzio. Via via tutti gli altri con applausi per Giovanni Di Lorenzo, Dries Mertens, Arek Milik e Fernando Llorente. Dopo il presidente Aurelio De Laurentiis e mister Gennaro Gattuso, l'ultimo arrivato è stato Kalidou Koulibaly, che nonostante il momento poco felice è stato osannato come un idolo.