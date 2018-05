Cena di fine anno per il Napoli a Villa D'Angelo: boato dei tifosi per Sarri

Cena di fine anno per il Napoli a Villa D'Angelo al Vomero, come da tradizione. Gli azzurri si sono ritrovati questa sera a pochi giorni dall'ultima gara di campionato contro il Crotone e dal rompete le righe.

Oltre un centinaio i tifosi presenti in via Aniello Falcone, per salutare i propri beniamini e scattare una foto. Tra i primi ad arrivare il capitano Marek Hamsik, al pari di Milik, Hysaj e Rog. A chiudere la 'truppa', invece, sono stati Tonelli e Insigne, l'unico a concedersi concretamente all'abbraccio dei tifosi, che lo hanno accolto con il coro "Lorenzo uno di noi".

Il personaggio più atteso della serata era, però, Maurizio Sarri, arrivato in auto assieme al ds Giuntoli. Grandi applausi per il tecnico toscano, a cui i tifosi presenti hanno chiesto di restare in azzurro.

Stessa richiesta fatta all'italo-brasiliano Jorginho, tra i possibili partenti. Chi di sicuro saluterà a fine stagione è Pepe Reina, anche lui applauditissimo.

Grandi ovazioni sono state riservate anche a Dries Mertens e a Kalidou Koulibaly. Tra gli ospiti della serata anche i comici di Made in Sud.

VIDEO: INSIGNE SI CONCEDE ALL'ABBRACCIO DEI TIFOSI

LE PAROLE DI DE LAURENTIIS - "Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che cinematograficamente definisco come una 'Grande Bellezza'. Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo. Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne sono grato. Vi meritate tutti i sogni che avete nel cassetto. Il mio grazie va esteso anche a tutti coloro che lavorano nel Napoli e che hanno fornito il loro prezioso contributo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". Questo il discorso del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis durante la cena.