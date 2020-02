Compensi CdA, Napoli in testa alla classifica in Serie A

Il Napoli torna in testa nella classifica dei compensi versati al proprio consiglio di amministrazione. L’utile nell’esercizio al 30 giugno 2019 - come mostrano i dati diffusi da Calcio e Finanza - ha visto la società partenopea alzare i compensi per gli amministratori, piazzandosi in testa tra i club di Serie A. All'ultimo posto la Lazio, unico tra i club della massima serie i cui amministratori non ricevono compensi.

Il CdA azzurro, composto Aurelio, Edoardo, Luigi e Valentina De Laurentiis, da Jacqueline Baudit e da Andrea Chiavelli, ha ricevuto al 30 giugno 2019 circa 5 milioni di euro (5 milioni e 95 mila euro per la precisione), mentre nella stagione 2017/2018 aveva ricevuto 1 milione e 25mila euro (4 milioni 477 nel 2016/2017 e 1 milione e 25mila nel 2015/2016).

Alle spalle del club partenopeo ci sono il Milan (2 milioni 746 mila euro) e la Juventus (1 milione e 895 mila euro di compensi).