Cavani non pensa al Napoli: il primo giorno di allenamenti parigini (VIDEO)

Non pensa al Napoli Edinson Cavani. Nonostante le voci di un possibile ritorno in città (che sarebbe programmato per il 9 agosto), il fuoriclasse uruguaiano continua ad allenarsi e, a modo suo, smentisce con un video pubblicato sui social le voci che lo danno lontano dal PSG. Nel filmato Cavani si allena "duramente" per rientrare in forma dopo l'infortunio patito ai Mondiali. Pochi secondi di video, in cui comunque Cavani appare molto concentrato sull'avventura con il suo attuale club. Nulla lascia presagire un clamoroso ritorno a Napoli.