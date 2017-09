Pierpaolo Marino: "C'è qualche possibilità di rivedere Cavani al Napoli"

Dopo i problemi avuti con il compagno di squadra Neymar ed il paventato addio al Psg al termine del campionato, negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli.

A scrivere di questa possibilità è stato per primo il noto quotidiano inglese Daily Mail, ma nelle ultime ore a parlarne è stato anche l'ex dg azzurro Pierpaolo Marino nel corso della trasmissione "In casa Napoli" in onda su Piùenne.

"Cavani conserva un buon rapporto sia con l'ambiente napoletano che con la dirigenza partenopea. Non mi sento di definire impossibile un ritorno dell'uruguaiano a Napoli a fine stagione. C'è qualche possibilità, direi un 10%. Di sicuro il Psg non lo regalerà. La Juve come destinazione è più probabile, perchè potrebbero offrire Higuain come pedina di scambio. Ma c'è anche il Manchester United ed altre squadre", ha affermato Marino.